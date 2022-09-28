حكامنا على اللائحة الدولية واستقدام الأجانب مسموح بشروط

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة الحكام الدوليين السوريين الذين رشحهم اتحادنا الكروي هذا الموسم عبر لجنة الحكام.

وجاءت قائمة حكام الساحة لتضم سبعة حكام هم: فراس الطويل وحنا حطاب ومسعود طفيلية ومحمد قناة ووسام ربيع وشادي الشحف وأليسار بدور، بينما ضمت قائمة الحكام المساعدين كل من: علي أحمد وأمجد الخليل ومازن زيزفون ومحمد قزاز وفادي محمود وعقبة الحويج ومحمد السيد علي ورامي طعان وربا زرقا، واعتمد الحكم الدولي حنا حطاب لتقنية الفيديو، بينما اعتمد الحكم علاء قناة على اللائحة الدولية للصالات.

هناك بعض التطور البسيط على التحكيم المحلي من خلال منح حكامنا فرصاً للوجود الخارجي بقيادة العديد من المباريات الخارجية الدولية، وعلى صعيد المحاضرين فغادرنا الدكتور سعيد المصري إلى تصفيات آسيا للناشئين ليكون مشرفاً على المجموعة التي تستضيفها أوزبكستان.

من جهة أخرى أجاز اتحاد كرة القدم لمن يرغب من الأندية استقدام حكام من الخارج لمبارياتهم في الدوري والكأس على أن يتحمل النادي كلفة الحكام الخارجيين كاملة.

الوطن أون لاين