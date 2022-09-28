مبادرة أردنية تهدف إلى حلّ الأزمة السورية

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، عن مبادرة أردنية من أجل الشروع في عملية سياسية يقودها العرب، تهدف إلى حلّ الأزمة السورية.

وأوضح الصفدي في تصريحاتٍ صحفية، أن الأردن يحشد من أجل دعم دولي وإقليمي لعملية سياسية لإنهاء الحرب في سورية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.

وأشار الوزير الأردني إلى أن العملية ستشمل المملكة العربية السعودية، بالإضافة لدولٍ عربية أخرى.

ولفت الصفدي إلى أن المبادرة ستستند إلى قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2642، اللذين يضعان خريطة طريق لتسوية تفاوضية في سورية وتسليم المساعدات الإنسانية إلى السوريين.

وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اعتبر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن الشعب السوري عانى كثيراً، مطالباً العرب إلى التوصل لحل لمعالجة أزمته.

ودعا الصفدي خلال مشاركته في مؤتمر المنامة الأمني في البحرين آنذاك، إلى ضرورة تحديد مصادر التهديد التي تواجهها المنطقة وبحث سبل مواجهتها.

وقال: علينا تحديد مصادر التهديد التي نتعامل معها وسبل مواجهتها، علينا أن نكون أكثر انخراطاً للتوصل لحل أزمات امتدت لفترات طويلة في منطقتنا".

وشهدت العلاقات بين سوريا والأردن بعد عام 2011 تحولات عديدة، إذ دعم الأردن فصائل الم.سل.ح.ة في الجنوب السوري، لكن عقب تحرير الجيش السوري للمنطقة، بدأ الأردن بالبحث عن عودة العلاقات خاصةً بعد فتح معبر "نصيب - جابر".

وتواصل الملك الأردني عبد الله الثاني مع الرئيس بشار الأسد، وحصلت زيارات متبادلة على مستوى عالٍ بين الدولتين.