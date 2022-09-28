غارات سورية روسية تستهدف معسكرات المسلحين شمالي إدلب

سائر اسليم:

نفّذ الطيران السوري الروسي المشترك، أمس الثلاثاء، سلسلة غارات جوية قرب معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية، شماليّ إدلب.



وقالت مصادر محلية للميادين نت إنّ “الغارات استهدفت، على نحو مباشر، معسكرات جيش العزة المقامة قرب مخيمات اللاجئين في منطقة باب الهوى”.

وأكدت المصادر أنّ “الضربات استهدفت بدقة تجمعات مسلحي جيش العزة خلال فترة التدريب، وفي أثناء وجود قائدها العام جميل الصالح، ولم تؤثر في مناطق وجود اللاجئين، كما ذكرت منصّات المسلحين، ولم تسجَّل أي إصابة في صفوف المدنيين”.

وأشارت المصادر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين، من دون أي معلومات بشأن مصير قائدها العام.

ومنذ أيام، قُتِل وأُصيب عدد من الإرهابيين، بينهم مدرّبون أجانب، في ضربات جوية وصاروخية مشتركة نفّذها الجيش السوري والقوات الروسية، استهدفت مقارَّ لتدريب الإرهابيين على إطلاق الطيران المسيّر وتوجيهه في ريف إدلب، مؤديةً إلى تدمير تلك المقارّ مع ما تحويه من عربات تحكّم، وقيادة، وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى مقتل وجرح عدد من الإرهابيين.

وفي 9 أيلول/سبتمبر، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أوليغ يغوروف، تصفية أكثر من 20 مسلحاً من كبار أعضاء “جبهة النصرة”، ممّن هم مسؤولون عن إعداد المسلحين وتمويل التشكيلات المسلحة.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش السوري منذ أيلول/سبتمبر 2015، وذلك بناءً على طلب من الجمهورية العربية السورية.

الميادين