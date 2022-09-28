سوريون ينجحون بالوصول إلى جزيرة صقلية بحرا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أمس الثلاثاء، وصول 78 مهاجراً سورياً إلى مدينة سيراكوزا بجزيرة صقلية، وذلك بطريقة غير شرعية.

وأوضحت المصادر أن المهاجرين وصلوا على متن زورق تابع لقوات خفر السواحل.

مشيرةً إلى أنه تم إنزالهم في منطقة بورتوبالو التابعة لبلدة كابو باسيرو، أقصى جنوب الجزيرة، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه تم نقل أحد #المهاجرين، بسبب الاشتباه بإصابته بكسر في الكاحل، إلى المستشفى في بلدة نوتو القريبة.

وبينت المصادر الإيطالية أن أفراد عسكريون من القوات المسلحة والشرطة المالية توجهوا إلى مكان الوصول.

بالإضافة إلى عناصر من الشرطة وأفراد صحيين من دائرة الصحة البحرية والجوية والحدودية وهيئة الصحة الإقليمية.

وتأتي هذه الأنباء بعد أقل من أسبوع على غرق زورق محمل بنحو 120 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة قبالى سواحل طرطوس السورية.

وانتشلت السلطات السورية ما لا يقل عن 99 شخصاً حتى الآن، وأنقذت 20 آخرين جراء غرق المركب الذي كان في طريقه إلى إيطاليا.

وذكرت وزارة النقل السورية، أن المركب كان يقل ما بين 120 و130 شخصاً.

مشيرةً إلى أنه تم نقل الج*ث*ث والناجين إلى كل من مشفى “بانياس” الوطني، ومشفى “الباسل” الوطني في طرطوس.

وذكر مدير عام الموانئ السورية سامر قبرسلي، أن المركب غادر منطقة المنية شمال لبنان، الثلاثاء الماضي، بقصد الهجرة وحمل عدة جنسيات