إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي

28-09-2022

إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمس الثلاثاء، عددا من الأوامر الملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في البلاد، ليكون برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان بدلا من الملك السعودي نفسه، كما تقرر تكليف الأمير خالد بن سلمان بمنصب وزير الدفاع.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر الملكية التي جاء فيها: "يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء"، على أن يترأس الملك سلمان جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

وأشارت الوكالة أيضا إلى تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع بدلا من أخيه محمد بن سلمان.

وشملت الأوامر الملكية أيضا تعيين طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

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