27-09-2022
وزارة النفط تخصص جزيرة أرواد بكميات إضافية من المازوت لتعويضهم
أكد مصدر في وزارة النفط أنه تم تخصيص كمية كبيرة من المازوت لتعويض أهالي جزيرة أرواد الذين استهلكوا ما كان بحوزتهم لإنقاذ ركاب القارب اللبناني الذي غرق قرب السواحل السورية.
وقال المصدر إنه اعتباراً من اليوم ولعدة أيام سيتم تزويد الجزيرة بطلبات إضافية شكراً وعرفاناً لما قدموه من شجاعة وأظهروه من نخوة في البحث عن ناجين حيث قام كل من لديه كمية من المازوت بتسليمها لمراكب الصيد التي لم تهدأ على مدار أيام في الإبحار والبحث عن ناجين وإنقاذ من بقي على قيد الحياة.
الوطن أون لاين
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