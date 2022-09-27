حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا الثلاثاء بأن العالم مقبل على “ركود عالمي” في وقت يواجه “أزمات متعددة”.

“أوكونجو إيويالا” ولدى افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف، قالت إن «التوقعات كانت تشير من قبل إلى “انتعاش في مرحلة ما بعد الوباء”».

وتابعت «لكن علينا الآن أن نواجه بوادر ركود قادم» مشددة على أنه «”ركود عالمي”».

وفي مقابلة مع وكالة #رويترز، قالت أكونجو إيويالا إنها «تتوقع انخفاض توقعات التجارة العالمية لعام 2022 عن النسبة الحالية البالغة ثلاثة بالمئة، لأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمتي الغذاء والطاقة الناجمتين عنها».

وقالت: «نحن في منتصف مراجعة توقعاتنا الآن لكنها لا تبدو واعدة للغاية. كل المؤشرات تشير إلى أرقام في اتجاه النزول. بشكل عام تبدو التوقعات قاتمة” دون إعطاء تقديرات دقيقة».

وكانت منظمة التجارة العالمية قد خفضت بالفعل توقعاتها لنمو التجارة العالمية هذا العام في أبريل إلى 3 % من 4.7 %. وتوقعت تسجيل نمو بنسبة 3.4 % في عام 2023.