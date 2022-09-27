وقف توريد الغاز الروسي إلى أوروبا

أعلنت شركة “غازبروم”، اليوم الثلاثاء، أن «ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا توقف بشكل تام، وذلك للقيام بعمليات إصلاح بعد الإعلان عن تسريبين في خط أنابيب نورد ستريم 1».

الشركة الروسية، أوضحت أنه «خلال صيانة آخر وحدة ضخ غاز كانت تعمل في خط أنابيب الغاز إلى أوروبا، تم اكتشاف تسريبات للزيوت ولذلك تم وقف ضخ الغاز عبر الخط بشكل تام، حتى تتم إزالة الأعطال».

وأكدت الشركة استمرار ضخ الغاز عبر أوكرانيا كما كان سابقا – حوالي 42.4 مليون متر مكعب يومياً.

الهيئة البحرية الدنماركية، وفي تحذير ملاحي، قال إنه «تم تسجيل تسريب للغاز في المنطقة الاقتصادية للدنمارك شمال شرق جزيرة بورنهولم، حيث يمر مسار خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1».

وبحسب التحذير، ظهر خطر على حركة السفن، بسبب تسرب الغاز الطبيعي في المنطقة، وتم تحديد مناطق محظورة للملاحة بطول 5 أميال بحرية حول النقاط التي تم فيها تسجيل التسريبات.

وفي يوم أمس، أعلنت شركة نورد ستريم عن انخفاض الضغط في كلا خطي أنابيب الغاز، ويجري التحقيق في الأسباب.

وقالت الإدارة البحرية السويدية، اليوم الثلاثاء، إنها «أصدرت تنبيها بخصوص حدوث تسريبين في خط أنابيب نورد ستريم 1 في المياه السويدية والدنماركية، وذلك بعد فترة وجيزة من اكتشاف تسريب في مشروع نورد ستريم 2 القريب».