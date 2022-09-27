وفاة شخص بة ولده جراء حريق نشب في معمل على طريق درعا

27-09-2022

وفاة شخص بة ولده جراء حريق نشب في معمل على طريق درعا

نشب حريق ضمن معمل معد لتصنيع إسفنج عازل للأنابيب البلاستيكية على طريق درعا القديم (حوش بلاس) شارع بور سعيد بريف دمشق نتيجة انفجار أسطوانة غاز ضمن المعمل ، نتج عن الحريق وفاة صاحب المعمل المواطن (عبد الرحمن .ج) وإصابة ولده المدعو (عدنان).

على الفور حضرت شرطة منطقة داريا إلى المكان وبمتابعة قائد شرطة محافظة ريف دمشق ، وحضر فوج إطفاء ريف دمشق وتم إخماد الحريق ، ونقل المتوفي إلى مشفى المواساة بدمشق ، وإسعاف المصاب إلى مشفى السلام بريف دمشق.

وزارة_الداخلية_السورية

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