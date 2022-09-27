الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة وذخائر إلى قواعده بريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية من قواعدها في العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الجزيرة السورية، بالتوازي مع إدخال شحنات أسلحة نوعية جواً إلى قواعدها في المنطقة.



وذكرت مصادر محلية من ريف رميلان لمراسلة سانا أن رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 33 آلية من برادات وناقلات محملة بحاويات أسلحة وصناديق ذخائر دخل الأراضي السورية مساء أمس عبر معبر الوليد غير الشرعي، وتوجه إلى مقر تمركز قوات الاحتلال في بلدة رميلان شمال شرق الحسكة.



وفي السياق ذاته ذكرت مصادر محلية من ريف الحسكة أن طائرة شحن عسكرية للاحتلال الأمريكي محملة بأسلحة نوعية هبطت في قاعدة الاحتلال بمطار خراب الجير بريف المحافظة.



إلى ذلك أقر قائد غرفة العمليات المشتركة في ما يسمى “التحالف الدولي” المزعوم بقيادة واشنطن الجنرال تيودور في بيان نشره الموقع الرسمي للتحالف أن “طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز (C-17) أحضرت إمدادات إلى سورية”، دون ذكر تفاصيل عن مكان وتاريخ هبوط الطائرة.