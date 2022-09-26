خسارة ثانية لمنتخبنا الأول

تعرض منتخبنا الأول بكرة القدم للخسارة في مباراته الثانية ضمن دورة الأردن الدولية وجاءت أمام منتخب العراق اليوم الاثنين بهدف سجله أيمن الحسين عند الدقيقة السابعة والعشرين.

وبذلك يحل منتخبنا في المركز الرابع والأخير على حين تلعب الأردن المستضيفة مع عمان بعد قليل لمعرفة البطل.

وكانت الأردن تأهلت للنهائي بفوزها على منتخبنا بهدفين بينما تأهلت عمان بركلات الترجيح على حساب العراق بعد التعادل بهدف لهدف.

يذكر أن المباراتين بمنزلة الاستعداد لنهائيات أمم اسيا تحت قيادة المدرب القديم الجديد حسام السيد.

الوطن أون لاين