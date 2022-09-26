كشف شبكة في دمشق تمتهن تهريب الأشخاص خارج القطر بوثائق مزورة

26-09-2022

كشف شبكة في دمشق تمتهن تهريب الأشخاص خارج القطر بوثائق مزورة

من خلال قيام قسم شرطة المرجة في دمشق بالتحري عن معلومات وردت إليه بوجود عدة أشخاص  بحوزتهم وثائق مزورة، وبتدقيق الوثائق الشخصية للمذكورين تبين أنها مزورة ، وتم إحضارهم إلى مركز القسم وبسؤالهم عن مصدر البطاقات العائلية المزورة اعترفوا بأن مصدرها هو شخص يدعى (احمد. م)، وبعد البحث والتحري تم إلقاء القبض عليه وتبين أنه أحد أفراد شبكة تمتهن تهريب الأشخاص خارج القطر بوثائق مزورة بالاشتراك مع أشخاص متوارين خارج القطر، وبدلالته تم مصادرة الأدوات المستخدمة في التزوير من منزله الكائن في حي الفحامة بدمشق، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يستخرج " بيانات شخصية " للمواطنين المراد تسفيرهم عن طريق المدعو (سامر. د) والذي أُلقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وقيامه بذلك مقابل مبالغ مالية.

مازالت التحقيقات مستمرة حتى كشف جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية

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