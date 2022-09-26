السعودية تدعو للحفاظ على وحدة واستقرار سورية وتطبيق القرار 2254

صرّح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحات، أن بلاده متمسكة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، معتبراً أنه الحل الوحيد للوصول إلى حل السياسي في سوريا من خلال تطبيقه.

وأشار بن فرحات خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ضرورة تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن، بما يحفظ وحدة سوريا واستقرارها وعروبتها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وذكر وزير الخارجية السعودي أن بلاده تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العامّ للأمم المتحدة، لإيجاد حلّ سياسي للنزاع، وفق الصيغة الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015.

ولفت بن فرحات إلى ضرورة منع تجدُّد العنف والحفاظ على اتفاقات وَقْف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين.

وينص القرار الأممي على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي الدولة السورية والمعارضة "على وجه السرعة"، في مفاوضات رسمية بشأن مسار سياسي، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة.

وأعرب القرار عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري، تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر.

ولفت القرار إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور السوري الجديد في غضون ثمانية عشر شهراً، وذلك تحت إشراف وتنسيق من الأمم المتحدة.