2000 شركة سورية مهددة بالإلغاء

26-09-2022

2000 شركة سورية مهددة بالإلغاء

يكتنف ملف الشركات المهددة بإلغاء تراخيصها والمقدر عددها بالآلاف، الكثير من التجاذبات والآراء المختلفة حول مصير تلك الشركات.

وحسب التقارير الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن «المبررات لهذا الإلغاء هي عدم تسديد هذه الشركات لبقية رأسمالها التأسيسي ضمن المدة القانونية التي حددها قانون الشركات».

ويعتبر رأس المال التأسيسي هو اسمي فقط، يتم إيداعه في حساب الشركة لدى أحد المصارف العامة أو الخاصة المعتمدة، وهو في الحقيقة لا يعبر عن حجم أعمالها ولا عن موجوداتها الفعلية التي تتجاوز بكثير رأسمالها الاسمي المودع في البنك، بحسب صحيفة “تشرين” المحلية.

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