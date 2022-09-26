فيروس مرعب ينتشر في أمريكا !

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC)، نصيحة استشارية بعد زيادة عدد الأطفال في المستشفى بسبب أمراض الجهاز التنفسي الحادة، بما في ذلك EV-D68، منذ تموز.

وفي حين أن معظم الحالات التاريخية اقتصرت على الولايات المتحدة، إلا أنه من المعروف سابقاً أن العدوى انتشرت إلى أوروبا.

وشهد الفيروس المعوي D68، الذي سُجّل للمرة الأولى في كاليفورنيا عام 1962، واعتبر في الأصل نادرا، ارتفاعا في أعداد الحالات منذ عام 2001.

وبحسب خبراء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن معظم حالات EV-D68 لا تسبب أي أعراض، أو فقط أعراض خفيفة مثل الأوجاع والسعال والسيلان.

وأبلغ عن الحمى في حوالي نصف جميع الحالات.

ومع ذلك، في حالات نادرة، يُعتقد أن الفيروس يؤثر على النخاع الشوكي، ما يؤدي إلى ضعف العضلات والشلل أحيانا في حالة تُعرف باسم “التهاب النخاع الرخو الحاد”.

وفي حين يُعتقد أن هذه الحالة لها أسباب أخرى مختلفة، فقد لوحظت 90% من الحالات المعروفة لدى الأطفال الصغار.

كما حذر مركز السيطرة على الأمراض من أن الأطفال المصابين بالربو معرضون بشكل أكبر للإصابة بمرض حاد عند الإصابة بالفيروس المعوي D68، موضحاً أن الفيروس المعوي D68 ينتشر «عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يلمس سطحا يستخدمه الآخرون بعد ذلك».

ولا توجد حاليا لقاحات متاحة للحماية من الإصابة بـ EV-D68.