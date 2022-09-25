شهية الساحل مفتوحة على الذهب والقامشلي في الصدارة

ارتفعت أسعار الذهب محلياً، بعدما انخفضت لفترة قصيرة، حيث وصل سعر الغرام منه عيار 21 قيراط إلى 215 ألف ليرة، وسعر الغرام عيار 18 قيراط إلى 184286 ليرة.

ووصل سعر الليرة الإنكليزي إلى 1.8 ميلون ليرة، بينما سعر الأونصة محلياً إلى 7.775 ملايين ليرة، حيث سجل سعرها عالمياً 1648 دولار.



وبالنسبة للإقبال على شراء الذهـب في الأسواق المحلية، أكد رئيس جمعية الصاغة بدمشق “غسان جزماتي” أنه جيد، وتحديداً على المصوغات الذهبية عيار 18 قيراط، بينما على المدخرات فلا يتجاوز الـ20%.



وأضاف جزماتي إن «الإقبال على شراء المصوغات الذهبية عيار 18 قيراط مرتفع في اللاذقية وطرطوس وحمص».

كما أشار إلى أن «الطلب على المعدن الأصفر عيار 21 قيراط مرتفع في الحسكة والقامشلي، حيث يخرج كل 15 يوم حوالي 20-25 كيلو مصاغ ذهبي عيار 21 قيراط باتجاه القامشلي».

أما عن انخفاض الذهـب مؤخراً، أرجع جزماتي السبب إلى انخفاض سعر الأونصة عالمياً، حيث وصل سعرها إلى 1620 دولار قبل أن تعاود الارتفاع وتصل إلى 1648 دولار، كما أثر رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 3015 ليرة على أسعار الذهب.