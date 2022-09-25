ترامب يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة

كشف الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” في تجمع بمدينة “ويلمنغتون”، أنه «يتمنى أن تكون توقعاته خاطئة بشأن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة لأن بلاده يديرها أشخاص “أغبياء”»، على حد وصفه.

وأضاف ترامب: «لقد كنت محقا بشأن أوكرانيا وتايوان، وآمل ألا أكون محقا بشأن الحرب العالمية الثالثة، لأن لدينا أشخاصا أغبياء يتعاملون مع مثل هذه الملفات.. يمكن أن ينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة لن تكون كأي حرب شهدناها من قبل لأن البلاد يديرها أغبياء»، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واسترسل قائلاً: «ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في خطابه الأخير كلمة النووي. ما كان للحرب الروسية الأوكرانية أن تندلع لو كنت رئيساً».

ودعا ترامب في خطابه وزارة العدل الأميركية “التابعة لبايدن” على حد قوله، للتحقيق مع المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة «إساءة الاستخدام المروعة والخبيثة للسلطة».

ورفعت جيمس، الأربعاء، دعوى مدنية ضدّ ترامب وعائلته تتهمهم فيها بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.

وعن جميس قال ترامب: «تفاخرت بخطتها ضدي وقالت إن أيامي معدودة. إنها تستحق أن تقال من منصبها فوراً، وألا يسمح لها بمزاولة مهنة المحاماة أبداً».

كذلك هاجم ترامب السياسة الاقتصادية لبايدن مشيراً إلى أن أسعار الطاقة والحليب والبيض والتأمين الصحي ومعدلات الرهن العقاري، شهدت جميعها ارتفاعات منذ تركه للسلطة.