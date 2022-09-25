الولايات المتحدة تسرق 79 صهريجا من النفط السوري

25-09-2022

الولايات المتحدة تسرق 79 صهريجا من النفط السوري

أفادت مصادر محلية من ريف اليعربية بأن القوات الأمريكية قامت بإخراج رتل من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية إلى شمال العراق.

وبحسب المصادر فإن القوات الأمريكية قامت بإخراج 79 صهريجا معبأ بالنفط السوري المسروق من حقول منطقة الجزيرة والمنطقة الشرقية عبر معبر المحمودية باتجاه قواعدها في الشمال العراقي


ويذكر أن القوات الأمريكية سرقت خلال الفترة الماضية مئات الصهاريج المحملة بالنفط عبر المعبر ذاته إلى قواعدها في الأراضي العراقية.


المصدر: سانا

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