آلية جديدة لحصول طلاب جامعة تشرين على السكن الجامعي

أكد مدير المدينة الجامعية في جامعة تشرين أحمد علي، تسجيل الطلاب بالمدينة الجامعية وفق آلية جديدة ذات نظام إلكتروني يساهم بالحصول على السكن بسرعة وسلاسة هذا العام.

وأوضح الدكتور علي أن النظام الجديد يعتمد على التطبيق الإلكتروني الخاص بالمدينة مع الاستغناء عن القوائم الورقية، مبيناً أنه تم تخصيص رابط لكل كلية على التطبيق وتبيان الوضع الجامعي (ترفع – رسوب – نجاح) للطلاب القدامى من خلال دائرة الامتحانات، ليصار إلى تدقيق الطلب وقطع إيصال وتسليم الطالب سكنه مباشرة.

وذكر مدير المدينة الجامعية أن الآلية الجديدة ساهمت بتوفير الوقت والجهد على الطالب والعاملين بالمدينة بنفس الوقت، مشيراً إلى أن تسجيل الطلاب المستجدين سيتم هذا العام بعد صدور نتائج المفاضلة مباشرة بموجب بطاقة المفاضلة الخاصة بالطالب، منوهاً بأن عملية التسجيل تتم بتنظيم عالٍ من دون أي إشكاليات تذكر وتستمر حتى 20 الشهر الجاري.

الوطن أون لاين