تويوتا تعلن إنهاء إنتاج سياراتها في روسيا!
قررت شركة Toyota اليابانية أنهاء مسيرة إنتاج السيارات في روسيا بسبب نقص الإمدادات في مواد الإنتاج الرئيسية والأجزاء وفقاً لبيان الشركة الذي نقلته cnbc عربية.
وقالت الشركة في بيانها "خلال هذه الفترة احتفظنا بالقوى العاملة لدينا بشكل كامل وتأكدنا من أن منشأتنا جاهزة لاستئناف الإنتاج إذا سمحت الظروف بذلك".
وتابعت "ومع ذلك وبعد ستة أشهر لم نتمكن من استئناف الأنشطة العادية ولا نرى أي مؤشر على أنه يمكننا إعادة التشغيل في المستقبل".
وقالت تويوتا إن عملياتها في موسكو بحاجة إلى إعادة هيكلة، لكنها ستواصل دعم شبكة البيع بالتجزئة في تقديم الخدمة لعملاء تويوتا ولكزس الحاليين ،وأضافت: "سنقدم (للموظفين)المساعدة لإعادة التوظيف وإعادة التأهيل، بما في ذلك الدعم المالي فوق المتطلبات القانونية".
وعلقت وزارة الصناعة والتجارة الروسية بأنها تعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات الإقليمية بشأن سبل تطوير الموقع.
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