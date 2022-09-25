قصور وحضارات غارقة تحت الماء تعرف عليها

منذ آلاف السنين ، لم يتوقع البشر إمكانية غرق مدن بأكملها في المحيط. وعلى الرغم من حكايات الميثولوجيا القديمة والتي تكّرس لقصص المدن المفقودة ، إلا أن الكثيرين لم يصدقوها، حتى ظهرت أتلانتس في محادثة بفضل أفلاطون ، الذي ادعى أن المدينة قد هبطت تحت الأمواج منذ آلاف السنين قبل أن يكتب عنها.

بينما استمرت المناقشات حول ما إذا كان غرق أتلانتس حقيقيًا منذ أن قدم الإغريق القديم الفكرة ، كشفت المباني تحت الماء والشوارع والصروح في المدن القديمة الأخرى عن نفسها للباحثين.

هذه المنازل والقصور وأماكن الاجتماعات الغارقة جميلة بقدر ما هي غريبة: إنها تثبت أن الحجم والأهمية ليسا كافيين للحفاظ على مجتمع مزدهر فوق الماء.

1) قصر كليوباترا ، مصر

قصر كليو باترة

اختفى جزء كبير من تاريخ مصر القديمة على مر القرون ، حيث نهب من قبل غزاة القبور أو استعاده البحر. يعتقد الكثيرون أن قصر كليوباترا هو أحد هذه الأسرار المفقودة ، التي فقدت بسبب كوارث طبيعية فقد غرق خلال الزلزال.

ويشير علماء الآثار إلى معبد إيزيس وقبر (يُعتقد أنه مقبرة كليوباترا نفسها) ومتحف في نفس الموقع، وقد استعاد الخبراء أكثر من 140 قطعة أثرية وجدت بالموقع.

2) ستونهنج في بحيرة ميشيغان

ستونهنج في بحيرة ميشيغان

في قاع بحيرة ميشيغان تم اكتشاف الدائرة الحجرية في عام 2007 خلال مسح السونار ، وتقع على عمق 12 مترًا تحت الماء. يحمل أحد الأحجار ما يشبه نحت حيوان ماستودون الذي نقرض منذ 10000 عام ، مما زاد من لغز الدائرة.

3) حديقة النحت تحت الماء ، مولينير

حديقة النحت تحت الماء ، مولينير

تم إفتتاحها في عام 2006 ، والذي ساعد في تجديد المنطقة بعد الأضرار التي لحقت بها جراء العاصفة. توفر التماثيل موطنًا للشعاب المرجانية والطحالب، وتضفي الحياة البحرية في المنطقة إحساسًا غريبًا على المنحوتات. استعمرت المخلوقات التماثيل ، مما جعلها تبدو وكأنها كنوز مفقودة من حطام السفن.

4) واركا ، الهند

واركا ، الهند- الصورة

وفقًا للأسطورة ، كان للورد كريشنا مدينة تضم 70000 قصر مصنوع من المعادن الثمينة. عندما مات اللورد كريشنا ، اختفت المدينة بأكملها ، دواركا ، تحت الأمواج.

في عام 2000 ، اكتشف الخبراء سلسلة من الأنقاض على عمق 40 مترًا تحت المياه بالقرب من مستوطنة دواركا الحديثة. المدينة هي واحدة من أقدم سبع مدن في الهند. أجرى المهندسون دراسات صوتية ووجدوا أن الآثار كانت هندسية.

بينما استعاد علماء الآثار الكثير من القطع الأثرية ، لفت أحدهم انتباههم. يعود تاريخه إلى 7500 قبل الميلاد ، وهو يشير إلى أن الأطلال يمكن أن تكون دواركا القديمة بعد كل شيء.

5) بورت رويال ، جامايكا

بورت رويال جامايكا

كانت لاس فيجاس في جامايكا ، التي كانت تُعرف يومًا باسم “المدينة الأكثر شراً وخطرًا في العالم” ، فقد كانت مدينة قرصنة سيئة السمعة. كما تم بناؤها بشكل سيء ، وأدى زلزال بقوة 7.5 عام 1692 إلى إرسال 33 فدانًا من المدينة إلى البحر، كانت المدينة ثاني أكبر مدينة في العالم الجديد (بعد بوسطن). في عام 1675 أصبح قرصانًا نائب الحاكم وهو هنري مورغان سيئ السمعة، والذي توفي عام 1679 ، وحتى المقبرة التي كان يرقد فيها انتهى بها المطاف تحت الأمواج.

تقع أنقاض المدينة الآن على عمق 12 مترًا تحت الماء. يواصل علماء الآثار العثور على القطع الأثرية المحفوظة جيدًا في الموقع. أصبحت موقعًا للتراث الوطني في عام 1999.

6) نصب يوناجوني ، اليابان

نصب يوناجوني ، اليابان

تم اكتشاف نصب Yonaguni التذكاري في عام 1986 ، ويقع قبالة ساحل اليابان. يناقش الخبراء مصدر التكوين الصخري الضخم – هل هو طبيعي أم من صنع الإنسان؟ يعتقد البعض أن الموقع بدأ كنصب طبيعي ، عدله البشر لاحقًا.على أن مو، وفقًا للأسطورة ، اختفى مو تحت البحر مثل أتلانتس.

7) شي تشنغ ، الصين

شي تشنغ ، الصين

بُني شي تشينغ أو “مدينة الأسد” بين 25-200 م ، ويمتد على حوالي 62 ملعبًا لكرة القدم. كما أنها تقع على عمق أكثر من 30 مترًا تحت بحيرة Quiandao ، والتي تم إنشاؤها في الخمسينيات من القرن الماضي كجزء من السد. والمثير للدهشة أن الفيضانات ساعدت في الحفاظ على هندستها المعمارية القديمة، حيث تحميها المياه من أضرار أشعة الشمس والرياح.بقيت الكثير من أقواس المدينة ومبانيها سليمة.

المصدر: booksandtravel-page.