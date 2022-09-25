السوري عمار علي يتفوق بمسابقة الذكاء الصنعي لوكالة ناسا

حقق المهندس السوري “عمار ياسر علي”، المركز الأول عالمياً للمرة الرابعة في مسابقة الذكاء الصنعي بمجال الرؤية الحاسوبية. التي تدعمها وكالة ناسا الفضائية.



“علي” الذي ينحدر من قرية “دوير بعبدة” بريف “جبلة” في “اللاذقية”. قال في تصريحات نقلتها سانا، إن المسابقة تضمنت وضع برمجية لاكتشاف صورة نوع محدد من الحيتان بين مجموعة كبيرة من الصور المماثلة. بهدف حصر نوع معين من الحيتان مهدد بالانقراض.



وأضاف أنه درّب 12 شبكة عصبونية لتحويل الصور إلى أرقام خاصة بهذا النوع. فيما يقوم النظام بمقارنة الصور والعثور على الصور ذات الأرقام المتشابهة.

“علي” قدم شكره لوالديه وأساتذته في المركز الوطني للمتميزين بجامعة “تشرين”. قال إنه خريج مركز التميز والإبداع وهو موفد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على درجة الدكتوراه. بمجال الذكاء الصنعي من جامعة “ايتمو” في “سان بطرسبرغ” الروسية. لافتاً أنه وبعد عودته إلى “سوريا” فإنه يهدف إلى تعليم الطلاب ونقل خبرته في المجال.

يذكر أن “علي” كان قد فاز سابقاً في مسابقة “ماغ نيت” الخاصة بالفضاء والعواصف الشمسية، كذلك مسابقة “إيه آي جورني” لاكتشاف العقبات في السكك الحديدية التابعة لشركة “رزد” الروسية لصناعة القطارات ذاتية القيادة. إضافة إلى فوزه في مسابقة “إيه آي تشالنج” الروسية لمراقبة العاملين واكتشاف وجود خطورة على حياتهم.