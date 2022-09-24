الرئاسة التركية تعلق على وجود اتصالات سياسية مع دمشق

كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن”، عدم وجود أي خطط للاتصال السياسي الدبلوماسي مع “دمشق”.

“قالن” وفي مقابلة مع قناة “إن تي في” التركية، قال إن «المخابرات التركية والسورية تجري اتصالات فيما بينها».

وأضاف “قالن” إن «أنقرة تدعم مسار “أستانا”، ومفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف بين المعارضة السورية ودمشق».

وكانت أربعة مصادر أكدت لوكالة “رويترز”، أن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، عقد خلال الأسابيع الماضية، اجتماعات عدة في دمشق مع رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك.

فيما ذكرت صحيفة “صباح” التركية، إن فيدان ومملوك ناقشا في دمشق، خارطة طريق للعودة الآمنة للسوريين، لكن لن يكون هناك اجتماعات على المستوى السياسي.