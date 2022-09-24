موعد قطاف الزيتون وافتتاح المعاصر
بينت مديرة مكتب الزيتون بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندسة عبير جوهر أنه تم تحديد مواعيد قطاف محصول الزيتون بالخامس عشرتشرين الأول المقبل بينما موعد افتتاح المعاصر قبل أسبوع من موعد القطاف لإتمام عمليات الصيانة والتجريب بشكل جيد.
ودعت المزارعين إلى مراعاة مواصفات نضج الثمار وعدم التبكير بالقطاف لأي سبب كان لضمان الحصول على مردود جيد من الزيت بمواصفات وجودة عالية وإجراء عمليات القطاف بعناية للمحافظة على سلامة الثمار والأشجار وعدم خلط الثمار بالأوراق وتوريد المحصول إلى المعصرة وعصره بأسرع وقت ممكن منوهة بأن هناك توقعات بإنتاج 78 ألف من ثمار الزيتون في محافظة حماة منها 70 ألف طن ضمن الأراضي الواقعة تحت إشراف مديرية زراعة حماة و8 آلاف طن في منطقة الغاب موضحة أنه سيتم عصر حوالي 80 بالمئة منها مع تقديرات بإنتاج 11300 طن زيت زيتون بزيادة 20 بالمئة عن الموسم السابق فيما سيتم تخليل 20 بالمئة بطريقتين تخليل أسود وأخر أخضر..
من جانبها لفتت رئيس دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة حماة المهندسة سوسن القيسي إلى أن هناك40 معصرة إضافة إلى عدد من المعاصر وهي قيد الترخيص مشيرة إلى تراجع الاصابات بحشرة ذبابة الزيتون نتيجة الظروف الجوية وموجات الحر التي أدت إلى الحد من انتشار الحشرة منوهة ان إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في محافظة حماة يبلغ نحو 72ألف و415 هكتارا في حين وصل عدد الأشجار إلى 12 مليون و253 ألف شجرة المثمر منها 11 مليون و106 آلاف شجرة وحماة تشتهر بزراعة عدة أصناف من الزيتون تناسب ظروفها الطبيعية والمناخية من أهمها القيسي والصوراني اللذان يشكلان نسبة 70% يضاف لهما الخضيري والدعيبلي والصفراوي
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