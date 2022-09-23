القبض على شخص في طرطوس ينتحل صفة أمنية 

بعد ورود عدد من الشكاوي من الإخوة المواطنين حول قيام شخص مجهول بانتحال صفة عنصر أمن جنائي وقيامه بابتزازهم مادياً والاحتـ.يال عليهم وسـ.لب أجهزتهم الخليوية.

من خلال التحري تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من معرفة المشتبه به وقام بإلقاء القبض عليه بكمـ.ين محكم وتبين أنه يدعى (أحمد . ح) تولد ١٩٨٨ ، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بانتحال صفة عنصر أمن جنائي وابتزاز عدد من المواطنين بمبالغ مالية وسـ.لب جوالاتهم، حيث كان يوقف عدد من الأشخاص بحجة أن الأجهزة الخليوية التي بحوزتهم غير مجمركة وذلك مقابل عدم إحضارهم إلى مركز الفرع.

مازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية