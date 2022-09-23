23-09-2022
الحرارة إلى انخفاض والجو غائم
يكون الجو غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة فوق المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة تكون مصحوبة بالرعد أحياناً خاصة اليوم الجمعة وتكون الأجواء باردة نسبياً ليلاً بشكل عام مع نسبة رطوبة مرتفعة خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الغربية والوسطى.
درجات الحرارة توالي انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو /3_5/ درجات مئوية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 70 كم /سا أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج
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