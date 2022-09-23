العثور على 200 حوت جانح في جزيرة أسترالية

عثر المختصون في أستراليا على أكثر من 200 حوت جانح أمس الأربعاء، عند شاطئ ناءٍ على الساحل الغربي لجزيرة “تسمانيا” الأسترالية.

ويعتقدوا أن نصف هذا العدد، من الحيتان الطيّارة على أغلب الظن، ما زالت على قيد الحياة، وقد تم إرسال منقذون إلى المنطقة، حسب شبكة “BBC”.

وحتى الآن ليس معروفاً سبب جنوح الحيتان إلى شاطئ رملي مسطح عند مدخل ميناء “ماكوراي هاربور”، وهو نفس المكان الذي شهد أسوأ حادث جنوح حيتان في أستراليا قبل عامين.

ويأتي هذا الجنوح بعد يوم واحد من حادث آخر مشابه لكن على الساحل الشمالي لجزيرة “تسمانيا”.