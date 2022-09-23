رئيس وزراء الاحتلال يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية

خلال كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الخميس، أكد رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، دعمه لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية.

وقال لابيد: "لدينا شرط لوجود دولة فلسطينية هو أن تكون سلمية ولا تتحول لمصدر إرهـاب يهدد أمننا".

وأضاف "نريد أن نعيش في سلام شريطة أن يوفر لنا الأمن ولا يهدننا بشكل أكبر". وتابع "الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين استناداً إلى حل الدولتين هو الحل السليم لتحقيق أمن إسرائيل".

وأشار لابيد، إلى أن غالبية "الإسرائيليين" يؤيدون حل الدولتين وأنه واحد منهم، موضحاً: "السلام ليس ضعف بل يشير إلى قوة الروح البشرية".

وخلال خطابه، وجّه لابيد رسالة إلى غزة بالقول: "نحن على استعداد لرفع القيود كافة عن غزة، وتقديم المساعدات، ولكن بشرط واحد هو التوقف عن ضرب الصـواريخ". وفق قوله

وأضاف: "اتركوا سـلاحكم، وافعلوا ذلك وسنساعدكم على رفع الاقتصاد معكم، بما يضمن إحلال السلام".

وختم لابيد خطابه بالقول: "سنبقى في الشرق الأوسط، وسنناشد كل الدول من السعودية إلى إندونيسيا على أن تعترف بدولة إسرائيل".

واعتبر خبراء أن مجرد ذكر "لابيد" في خطابه للدولة الفلسطينية المستقبلية، وتأكيده على "حل الدولتين للصراع" ، يمثل أقوى لغة استخدمها أي رئيس وزراء للاحتلال فيما يتعلق بالسيادة الفلسطينية.

وتقول مصادر فلسطينية إن مثل هذا الخطاب لم يمر على لسان مسؤول في الكيان منذ أيام رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، مشيرة إلى أنها المرة الأولى منذ عام 2016 التي يتم فيها الحديث عن حل الدولتين.