أسعار النفط تتعافى !

تعافت أسعار النفط، الخميس 22 أيلول، بعدما تراجعت 1% في الجلسة السابقة، حيث طغت المخاوف من شح الإمدادات في فصل الشتاء على أثر المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.53% إلى 90.31 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.53% إلى 83.38 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان، الأربعاء 21 أيلول، إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين بعدما رفع الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة لكبح التضخم، وأشار إلى أنه سيواصل رفع تكاليف الاقتراض خلال العام.

ورغم أن الاحتياطي الفدرالي تبنى نبرة متشددة أمس، فقد رأى بعض المحللين أن عدم رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر وفر بعض الارتياح لأسواق النفط.

وحد ارتفاع سعر الدولار من مكاسب النفط، حيث أنه يجعل الخام أكثر تكلفة للعديد من المشترين. ولامس مؤشر الدولار أمس أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات الأخرى.