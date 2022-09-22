ما حقيقة تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالأسلحة.. ؟!

نفت كوريا الشمالية الأنباء المتداولة التي أفادت بأنها زودت روسيا بأسلحة أو ذخيرة، موضحة أنها «لا تخطط للقيام بذلك في المستقبل»، بحسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

نائب المدير العام لمكتب العتاد بوزارة الدفاع الوطني وفي بيان دون ذكر اسمه قال إن: «الولايات المتحدة وغيرها من القوى المعادية تحدثت في الآونة الأخيرة عن انتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونشروا “شائعة عن اتفاقات أسلحة” بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا».

وأضاف: «لم نصدر أبدا أسلحة أو ذخيرة إلى روسيا من قبل ولا نعتزم فعل ذلك».

وحذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة “بالتزام الصمت”، والكف عن نشر مثل تلك الشائعات التي تهدف على ما يبدو “لتشويه صورة البلاد”، بحسب البيان.

وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية #فيدنت_باتيل قد ذكر في وقت سابق أن روسيا «بصدد شراء ملايين الصواريخ والدروع المضادة للمدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا».

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه لا توجد «أي مؤشرات على أن هذه الصفقة اكتملت، وقطعا لا توجد مؤشرات على أن هذه الأسلحة تستخدم في أوكرانيا، ووصف الأمر بأنه “صفقة شراء محتملة”».