كم بلغت إيرادات المرافئ السورية.. ؟!

حققت شركة التوكيلات الملاحية في اللاذقية، حتى تاريخ 17 أيلول الجاري، إيرادات تقدّر بـ 3.485 مليارات ليرة، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 200% من الخطة السنوية التي قدّرت بـ2.750 مليار ليرة، وفقاً لمدير عام الشركة المهندس “#عادل_غزال”.

وأكد في حديث له أن «الإيرادات للعام الحالي حققت زيادة ملحوظة عن إيرادات العام الماضي والتي بلغت 2.660 مليار ليرة».

ولفت “غزال” إلى أن «كمية البضائع الصادرة والواردة بلغت 591 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن والناقلات التي أمّت المرافئ السورية، في كل من اللاذقية وطرطوس وبانياس، بتوكيل الملاحية السورية 135 سفينة، بينما وصل عدد السفن بتوكيل خاص 510 سفن، بمجموع 645 سفينة وناقلة، منذ بداية العام وحتى 17 الجاري».

وختم حديثه قائلأً: «تعتمد “التوكيلات الملاحية” على حركة البضائع المصدرة والمستوردة لتحقيق الإيرادات، وبسبب الحصار فإن النشاط التجاري ضعيف بسبب قلة عدد السفن التي تؤم المرافئ السورية».

تشرين