الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى ما بين 3% و3.25%، وذلك ضمن سياساته التي اقرها لمواجهة التضخم، علماً أن هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها الفدرالي أسعار الفائدة.
ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات وزارة العمل أنَّ مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في آب بنسبة 0.1% عن تموز، ومقارنة بالعام السابق؛ ارتفع المؤشر بنسبة 8.3%.
وحسب موقع "اقتصاد الشرق" فيتوقع مسؤولو الفيدرالي أن يرتفع معدل الفائدة للمرة الرابعة إلى 4.4% بنهاية العام الجاري و 4.6% خلال عام 2023، وفقًا لمتوسط التقديرات في التوقعات ربع السنوية المحدثة التي أعلن الفيدرالي عنها يوم أمس.
وهو ما يشير إلى أن الارتفاع الرابع على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس قد يكون مطروحاً على طاولة الاجتماع المقبل في تشرين الثاني، أي قبل أسبوع تقريباً من انتخابات التجديد النصفي.
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