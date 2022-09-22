انخفاض كتلة الديون المتعثرة للمصرف الصناعي
أعلن المصرف الصناعي عن ارتفاع أرباحه بمعدل 177% خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بواقع ملياري ليرة مقارنة مع 722 مليون ليرة سورية مقابل الفترة نفسها من العام الفائت.
وحسب البيانات المالية للمصرف التي حصلت منح الصناعي في الربع الثاني من العام الجاري 110 قروض تجاوزت قيمتها 5.2 مليارات ليرة وهو يمثل ارتفاعاً بمعدل 29 بالمئة في عدد القروض التي منحها مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، منح المصرف الصناعي 55 قرضاً صناعياً وحرفياً بقيمة 2.5 مليار ليرة وهو يمثل زيادة في منح القروض الصناعية بواقع 34% بينما توزع باقي القروض 55 قرضاً على بقية الشرائح السكنية وأصحاب المهن العلمية والفعاليات الزراعية والتجارية بقيمة 1.684 مليار ليرة.
من جهته، أوضح مدير عام المصرف الصناعي، محمد وجيه بيطار، أنه تم الانتهاء من دراسة كل الملفات وطلبات القروض السابقة وهو ما سمح بتسريع فترة دراسة طلب القرض الصناعي لحدود شهرين بعد أن كانت تصل فترة دراسة طلب القرض الصناعي لحدود 6 أشهر خلال الفترة الماضية وتم منح المزيد من الصلاحيات للفروع النشيطة التي لديها كوادر كافية وخبيرة في دراسة طلبات القروض الصناعية لجهة الضمانات والجدوى الاقتصادية وغيرها.
بين بيطار أنه تم تخفيض كتلة الديون المتعثرة ملياري ليرة مقدراً حجم الديون المتعثرة (رأس المال – الفائدة العقدية) بـ 9 مليارات ليرة بدون فوائد التأخير.
الوطن _ b2b
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