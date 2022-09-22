أضخم عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت أوكرانيا أمس الأربعاء أن السلطات الروسية أفرجت عن 10 أجانب أسـرى حـرب من 5 دول، بوساطة سعودية، و205 أوكرانيين بواسطة أخرى تركية، موضحةً أنها أطلقت بدورها سراح 55 أسيراً، من بينهم رجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك "المقرب من بوتين".

وهذه أضخم عملية تبادل أسـرى تجري بين الطرفين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال مسؤولون أوكرانيون إن من بين المفرج عنهم 5 قادة من كتيبة "آزوف ستال"، حيث من المقرر أن يبقى هؤلاء في تركيا "بأمان تامّ وفي ظروف مريحة"، إلى أن "تنتهي الحرب"، بحسب اتّفاق بهذا الشأن تمّ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واعتبر أردوغان " أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحـرب" بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وكالة الأنباء السعودية، عن وصول 10 أسـ.ـرى من 5 دول، كانت القوات الروسية أسرتهم في أوكرانيا.

وبحسب الوكالة، فإن العملية تمت بعد وساطة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أدت إلى الإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والسويد، وكرواتيا.

وتداول ناشطون صورة للمغربي "إبراهيم سعدون" في السعودية بعد الإفراج عنه، وهو الذي كان أسر أثناء قتـ.ـاله مع القوات الأوكرانية، وحُكم عليه بالإعـ.ـدام من قبل سلطات إقليم دونيتسك الموالي لروسيا.