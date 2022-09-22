ثلاثي أستانا يجتمع في نيويورك وأنباء عن لقاء سوري - تركي في سوتشي قريباً

قالت "وكالة تاس" إن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا عقدوا اجتماعاً وزارياً يصيغة أستانا بشأن التسوية حول سوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت الوكالة الروسية أن الاجتماع عُقد خلف أبواب مغلقة، بعد التقاط صور لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان ومولود جاويش أوغلو من قبل الصحفيين.

وأشارت الوكالة إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون انضم إلى الاجتماع الوزاري، دون أن تكشف معلومات إضافية عن نتائج الاجتماع.

ويأتي الاجتماع بعد إشارات من أنقرة حول تنظيم مفاوضات سورية - تركية بين وزيري خارجية البلدين، وفي المستقبل بين الرئيسين بشار الأسد ورجب طيب أردوغان.

وفي هذا السياق، قالت مصادر إعلامية إن مدينة سوتشي الروسية قد تستضيف خلال الأيام المقبلة اجتماعاً سورياً - تركياً رفيع المستوى.

وبحسب المصادر، فإن الاجتماع قد يكون بين الرئيسين السوري والتركي، بهدف تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وكانت الخارجية الروسية قالت الأسبوع الماضي إنَّ موسكو ترحب باستعداد الرئيس التركي لبحث عقد لقاء مع الرئيس السوري، كما تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية تركيا وسوريا، والمساعدة في ذلك.

وجاء حديث الخارجية الروسية، بعد تسريب كلام منقول عن أردوغان، كشف فيه عن رغبته في لقاء الأسد لو أنه حضر قمة شنغهاي التي عقدت في سمرقند الأسبوع الماضي.

ويزداد الحديث عن اقتراب عقد لقاء سوري - تركي على مستوى الرؤساء أو وزراء الخارجية، بعد عدة لقاءات بين رئيس جهاز المخابرات التركي حقان فيدان ورئيس المخابرات السورية علي مملوك، جرت في دمشق خلال الأسابيع الماضية.