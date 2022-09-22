خبير يكشف أسباب تفشي الكوليرا في سوريا

أثار تفشى وباء الكوليرا فى 6 محافظات سورية الخوف والهلع بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من تفشي المرض في البلاد، والاستعداد للسيناريو الأسوأ.

وحول أسباب تفشي المرض في سوريا، كشف الخبير الصيدلي رضا الباشا في حديث لصحيفة "الدستور" المصرية عن مصدر المرض من خلال مراقبة بؤر الكوليرا في المناطق السورية.

وقال الباشا إن البؤر الاساسية هى حلب، الرقة، دير الزور والحسكة، والرابط المشترك بينه المحافظات الأربع لانتشار الكوليرا فى سوريا، هو نهر الفرات.

وأوضح الباشا أنه خلال العام الحالي كان هناك انخفاض كبير فى منسوب مياه نهر الفرات في سوريا والعراق بأقل من 200 متر مكعب في السنة، وهو ما خلق حالة من المستنقعات في النهر.

وأشار الخبير إلى أن انخفاض منسوب نهر الفرات أثّر على مياه الري ومياه الشرب، خاصة أن المحافظات الأربعة تعتمد على النهر في مياه الشرب.

وأضاف: "مع انخفاض المنسوب والتلوث البيئي خلال فترة الحرب، حوّلت بعض المناطق مجرور الصرف الصحي الى نهر الفرات، مما أدى إلى ظهور وباء الكوليرا".

وتوقع الباشا انتشار المرض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع إمكانية تحسّن الوضع الوبائي في الشتاء، لافتاً إلى أنه حتى اليوم لم يتم الاعتراف بحجم الوباء الحقيقي، رغم اتخاذ السلطات السورية إجراءات لمواجهته.

وأكد الخبير على ضرورة وجود موقف عربي داعم لسوريا والعراق لزيادة حصتهما المائية في نهر الفرات، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تساهم في ضعف الإمكانات، خصوصاً أن حلب لا يوجد فيها مركز لتشخيص المرض، وإنما يتم إرسال العينات إلى دمشق.

وحول علاج المرض، قال الباشا إنه يتم بالسيرومات، ثم بالمضادات الحيوية في الدرجة الثانية، وكل هذا متوفر فى سوريا، مبيناً أن السيرومات تستخدم لتعويض الأملاح الفيتامينات المفقودة لدى المريض، نظراً لأنه يصاب بحالة إسهال وحالة قيء.