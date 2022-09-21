المزاج الصبياني انتهى في أوكرانيا !

قال الرئيس الشيشاني “رمضان قديروف”، إن «وقت “المزاح الصبياني” انتهى مع الأوكرانيين»، معلناً عن تكتيكات عمل جديدة في أوكرانيا.

“قديروف” كتب في “تيليغرام”، «هذا كل شيء نحن ننتقل إلى تكتيك جديد للعملية الخاصة ضد الأوكرونازيين، لن نمازحهم بعد الآن».

وبحسب قديروف، فإن «العواقب الكبيرة لـ “خطة الانتقام الجديدة” تنتظر العدو في المستقبل القريب، وستبدو الإجراءات السابقة بالنسبة لهم بمثابة “مزاح صبياني”.

وأضاف، «فقط أولئك الذين سيتعاملون مع هذه الرسالة كإشارة غير لطيفة لأنفسهم ويتوصلون إلى استنتاجات متوازنة للخلاص سيكونون محظوظين، استعدوا للتكتيكات الجديدة».