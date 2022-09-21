الصين لن تسمح للدول الغربية بتجاوز الخطوط الحمراء

أعلن ما شياو قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان، التابع لمجلس الدولة الصيني، أن بكين لن تسمح للدول الغربية المؤيدة لاستقلال جزيرة تايوان بتجاوز "الخطوط الحمراء".

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان: "إذا تجاوزت استفزازات القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان، والقوات الأجنبية الخط الأحمر، فسنكون مضطرين لاتخاذ إجراءات حاسمة" وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأكد ما شياو قوانغ على أن سعي القوى الانفصالية إلى وقف إعادة التوحيد مع البر الصيني الرئيس بالوسائل العسكرية، واعتمادها على وسائل الإعلام الغربية، لن يؤدي إلا إلى تسريع هزيمة مؤيدي "استقلال تايوان".

يشار إلى أن تايوان تحكم بإدارتها الخاصة منذ عام 1949، حين فرت بقايا قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك (1887-1975) إلى هذه الجزيرة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية.

ومنذ ذلك الحين، احتفظت تايوان بالعلم وببعض السمات الأخرى لجمهورية الصين السابقة، والتي كانت موجودة في البر الرئيس قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة.

وتعتبر الجزيرة إحدى المقاطعات الصينية، وذلك بحسب الموقف الرسمي لجمهورية الصين الشعبية، المدعوم من معظم الدول، بما في ذلك روسيا.