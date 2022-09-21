الاتصالات تحذر من استخدام الطائرات المسيّرة غير المرخصة!!
أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بياناً بينت فيه أنه يمنع استخدام الطائرات المسيّرة (درون) المعدة للتصوير دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وذلك تنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء الخاص بمحددات وإجراءات إدخالها وترخيصها واستخدامها.
وتحدد الهيئة مدة شهرين من تاريخ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء لتسليم الطائرات غير المرخصة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم /0113338700/ لتحديد زمان ومكان تسليمها.
وتبين الهيئة أن أي حيازة لهذا النوع من الطائرات المذكورة في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء بعد انقضاء المهلة المحددة من قبلها تستوجب المساءلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
وأشارت الاتصالات إلى زيارة موقع الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد للاطلاع على إجراءات منح التراخيص السنوية لإدخال وحيازة واستخدام طائرات الدرون المعدة للتصوير للجهات الحكومية وشركات الإنتاج واستخدامها لغايات تعليمية وبحثية.
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