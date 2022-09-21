الصحة: 253 إصابة مثبتة بالكوليرا و23 وفاة مسجلة

أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 253 إصابة توزعت في حلب 180ودير الزور 29 والحسكة 25 واللاذقية 13 وحمص 4 ودمشق 2.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا 23 في حلب 20 بسبب تأخر طلب المشورة الطبية ودير الزور 2 والحسكة 1.



وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض وتقصي الحالات والعينات المشتبهة واعطاء العلاج الوقائي للمخالطين واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويق المرض بالتعاون مع الجهات المعنية.



كما لفتت الوزارة إلى أنه تم اعتماد وتعميم بروتوكول علاجي موحد وهو متوافر بكل أشكاله ويتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج والمستلزمات تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة مثل غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وشرب المياه من مصدر آمن وإذا تعذر إيجاده يمكن غليها لمدة دقيقتين ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.

كما دعت الوزارة إلى متابعة منصاتها الرسمية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.