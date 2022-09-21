اختبار أول دراجة طائرة في العالم

21-09-2022

اختبار أول دراجة طائرة في العالم

 عرض العلماء اليابانيون دراجة طائرة يخططون لإطلاقها في الولايات المتحدة الأمريكية، العام المقبل لأول مرة في معرض “ديترويت للسيارات” الخميس الفائت، وأعادت إلى أذهان البعض المركبات الطائرة السريعة التي اشتهرت في سلسلة أفلام “ستار وورز”.
والدراجة “إكس توريزمو” الطائرة تصنعها شركة “إيروينز تكنولوجيز” اليابانية ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وقال “ثاد سوت”، الرئيس المشارك لمعرض السيارات بعد إجراء اختبار قيادة أو ربما اختبار التحليق: “أشعر حقاً وكأن عمري 15عاماً وقد خرجت تواً من ستار وورز وركبت دراجتهم”، مضيفاً: “أعني إنه شيء رائع! بالطبع هناك القليل من التخوف، لكني كنت متحمساً للغاية انتابتني قشعريرة وشعرت وكأنني طفل صغير”.

والدراجة الطائرة معروضة للبيع بالفعل في اليابان، وقال “شوهي كوماتسو” المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إيروينز”: “إن هناك خطط لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023، ويبلغ سعر الدراجة 777 ألف دولار”، على الرغم من أن “كوماتسو” أوضح أن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألفاً لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.

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