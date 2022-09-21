بيجو تكشف عن نسخة مركبتها 308

كشفت شركة بيجو عن توسيع سلسلتها من طراز 308 بالنسخ الكهربائية e-308 وe-308 SW، والمقرر طرحهما في الأسواق منتصف العام القادم.

وأعلنت الشركة الفرنسية أن السيارتين الجديدتين تعتمدان على سواعد محرك كهربائي بقوة 115 كيلووات/156 حصان، وعزم الدوران الأقصى 260 نيوتن متر.

ويستند النظام على بطارية سعة 51 كيلووات ساعة تتيح الوصول إلى مدى السير 400 كلم.

وتتمتع الموديلات الجديدة من بيجو بتحسينات شاملة على العناصر الديناميكية (المقدمة، والجزء السفلي من الهيكل).

إضافة الى الاعتماد على إطارات خاصة، ونظام مطور لاسترداد طاقة الكبح.

وتتتميز السيارات الكهربائية بباقة موسعة من الأنظمة المساعدة المدعمة للسائق مثل منظم السرعة المتوائم، مع وظيفة Stop&Go.

كما أنها مزودة بمساعد الزاوية الميتة، ومساعد الخروج من الصف، مع قمرة قيادة رقمية، وعدادات تدعم تقنية العرض 3D، والشاشة قياس 10 بوصة.

وكانت "بيجو" كشفت عن بعضٍ من ملامح استراتيجيتها المستقبلية.

وتضمنت في المقدمة طرح نسخ كهربائية من مختلف موديلاتها عام 2025 مع تعزيز إنتاجها للبطاريات لتغطية الاحتياجات المتزايدة.

وتمثل السيارات الكهربائية حالياً نسبة 70% من إجمالي مبيعات بيجو على مستوى العالم.

كما أن سيارة واحدة من أصل كل أربعة سيارات بيجو في أوروبا مدعمة بالكهرباء، وتتوقع الشركة تعزيز هذه النسب قبل انتهاء العام الجاري بطرح 408 الهايبرد الجديدة.

وتهدف بيجو أيضاً للوصول إلى إنتاج 17 ألف بطارية شهرياً خلال العام القادم في مصانع تحالف ستيلانتس المختلفة بإسبانيا وسلوفاكيا وفرنسا.

تقدم بطاريات سيارات بيجو الكهربائية بضمان 8 سنوات أو 160 ألف كم.

على ألا تقل كفاتها عن 70% وتتضمن تشكيلة العلامة حالياً نسخ 208 و2008 الكهربائية بالكامل و508 و3008 و308 الهايبرد.

بينما سيتم تقديم نسخ كهربائية بالكامل لاحقاً من الأخيرة بالإضافة للطرازات الكهربائية المخصصة للأغراض التجارية المتواجدة حالياً.