قوات ميانمار الجوية
تمتلك ميانمار 280 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 34 بين أضخم 142 قوة جوية على مستوى العالم في 2022.
وتضم القوات الجوية لجيش ميانمار 55 مقاتلة وطائرة اعتراضية و21 طائرة هجومية، و26 طائرة نقل عسكري، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
كما تضم القوات الجوية لجيش ميانمار 93 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة، إضافة إلى 80 مروحية بينها 9 مروحيات هجومية.
وتمثل طائرات التدريب النسبة الأكبر من حجم القوات الجوية لجيش ميانمار، تليها المروحيات ثم المقاتلات الحربية.
ولفت الموقع إلى أن التصنيف العالمي لجيش ميانمار بجميع أسلحته يجعله رقم 39 عالميا، بينما يتجاوز إنفاقه العسكري 2.2 مليار دولار.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن زو مين تون، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الدولة في ميانمار، أن بلاده ستتسلم مقاتلات روسية من طراز "سو -30" قريبا، مشيرا إلى أن هذه المقاتلات عددها 6 مقاتلات وأنها ضمن صفقة تم توقيعها عام 2018.
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