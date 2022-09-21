الكويت تحرم كل من يسيء إلى الذات الأميرية من الانتخاب

قالت محكمة التمييز في الكويت، أمس الثلاثاء، إن كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، يحرم من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر.

وجاء رد المحكمة برئاسة، الدكتور عادل بورسلي، ردا على طعن تقدم به النائب السابق، بدر الداهوم، على قرار عدم إدراج اسمه ضمن قيود الناخبين، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

ورفضت المحكمة قبول الطعن المقدم من الداهوم، وخلصت في قرارها إلى أن "كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الاميرية يُحرم من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر، وما يستتبعه من حق الترشح، فلا اجتهاد مع النص".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مؤخرا عن إلقائها القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة "شراء أصوات" انتخابية، مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في أواخر الشهر الجاري.