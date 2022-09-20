مركز الأمن الجنائي في قطنا يلقي القبض على شخص قـتل زوج شقيقته

وردت معلومات إلى مركز الأمن الجنائي في منطقة قطنا بحدوث جـ.ريمة قتل في محلة (عرنة) بريف دمشق فتوجهت دورية من المركز المذكور فوراً إلى مكان وقوع الجريمة، وبالكشف تبين وجود جثة لرجل بالعقد الرابع من عمره ملطخة بالدماء وعليها أثر طلق ناري في الظهر من بندقية حربية.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تبين أن القـ.اتل يدعى (مجد . ك) وتم إلقاء القبض عليه من قبل مركز الأمن الجنائي في قطنا، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل زوج شقيقته المغدور (انس . ك) بسبب خلافات عائلية بينهما.

تم مصادرة أداة الجريمة، ومازالت التحقيقات مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وزارة الداخلية السورية