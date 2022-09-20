20-09-2022
وفاة شاب إثر سقوطه من باص للنقل الداخلي في دمشق
أفاد مدير النقل الداخلي في دمشق موريس حداد عن وفاة الشاب محمد حمشو إثر سقوطه من باص النقل الداخلي على طريق المتحلق الجنوبي، أثناء محاولته الصعود إلى الباص نتيجة إنزلاق قدمه, حيث سقط أسفل الباص ليتم دهسه بعجلاته, بحسب رواية أصدقاءه.
حيث تم إيقاف السائق مباشرةً، والتحقيقات جارية في الموضوع.
وأضاف حداد: ننوه بشكل مستمر على السائقين أهمية إغلاق الباص أثناء سيره، ولكن تحصل خلافات دورية بين المواطنين والسائقين على هذا الأمر.
ويبلغ الشاب من العمر 21 عاماً, ويدرس طباعة ونشر, حيث تم إسغافه الى مشفى المجتهد إلا أنه كان قد فارق الحياة.
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