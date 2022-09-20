وفاة شاب إثر سقوطه من باص للنقل الداخلي في دمشق

أفاد مدير النقل الداخلي في دمشق موريس حداد عن وفاة الشاب محمد حمشو إثر سقوطه من باص النقل الداخلي على طريق المتحلق الجنوبي، أثناء محاولته الصعود إلى الباص نتيجة إنزلاق قدمه, حيث سقط أسفل الباص ليتم دهسه بعجلاته, بحسب رواية أصدقاءه.

حيث تم إيقاف السائق مباشرةً، والتحقيقات جارية في الموضوع.

وأضاف حداد: ننوه بشكل مستمر على السائقين أهمية إغلاق الباص أثناء سيره، ولكن تحصل خلافات دورية بين المواطنين والسائقين على هذا الأمر.

ويبلغ الشاب من العمر 21 عاماً, ويدرس طباعة ونشر, حيث تم إسغافه الى مشفى المجتهد إلا أنه كان قد فارق الحياة.