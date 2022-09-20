ما تداعيات رفع سعر الصرف الرسمي ؟

أعلن مصرف سورية المركزي اليوم عن رفع سعر صرف الدولار الأمريكي ليصل إلى 3015 ليرة سورية بعد ما كان بـ 2815، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية من 2800 إلى 3000 ليرة،. كما رفع المركزي سعر البدلات من 2500 الى 2800 ليرة، وذلك وفقاً للنشرات الرسمية الصادرة عن المصرف.

تلا هذا الإعلان تخوفات كبيرة من قبل المواطنين حوال واقع الأسعار وتداعيات هذا الرفع وانعكاساته على المواد بشقيها المدعومة وغير المدعومة معاً.



وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي د.عابد فضلية أن هذا الرفع لن يؤثر بشكل كبير على السلع المستوردة الأساسية ، كون الارتفاع في النشرة طفيفاً والسلع الأساسية بالأصل مغطاة من قبل المركزي، وقال فضلية «من المفترض ألا يؤثر هذا الارتفاع في أسعار السلع ».

وحول المواد المنتجة محلياً أشار فضلية إلى أن هذا الارتفاع غير الكبير لا يشكل أي ذريعة لرفع الأسعار سيما وأن الفجوة بينه وبين سعر الصرف في السوق الموازية لا تزال كبيرة .

فضلية اعتبر أن لهذا القرار أثر إيجابي متعلق باعتباره خطوة إيجابية على بساطتها بالاقتراب من سعر الصرف في السوق الموازية الأمر الذي قد يدفع بعدد ولو ضئيل من السوريين الذين لا يفضلون اللجوء للسوق الموازية خشية تعرضهم للنصب أو الاحتيال بزيادة توجههم نحو المصارف في موضوع الحوالات.

سيريانديز