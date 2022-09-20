إعلان نتائج انتخابات مجالس الإدارة المحلية

20-09-2022

إعلان نتائج انتخابات مجالس الإدارة المحلية

أصدرت اللجان الفرعية في محافظات عدة نتائج انتخابات مجالس الإدارة المحلية فيها.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد أن اللجان الفرعية في كل من محافظات دمشق وحمص ودير الزور والقنيطرة والرقة واللاذقية أعلنت نتائج انتخابات مجالس الإدارة المحلية فيها.

وأشار مراد إلى أنه تمت إعادة الانتخاب في مركزين في محافظتي حماة وطرطوس وستتم غداً في حلب والسويداء وريف دمشق نتيجة زيادة أو نقصان عدد المغلفات الانتخابية بما يتجاوز 2 بالمئة عن عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي مشيراً إلى تحديد يوم الغد موعداً لإجراء الانتخابات.

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