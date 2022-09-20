مشروع مصري ضخم لإنتاح الوقود النظيف للسفن

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بالبدء في مشروع ضخم لإنتاح وقود السفن، بالتعاون مع مجموعة "ميرسك" الدنماركية العالمية.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بسان عبر " فيسبوك"، أن المشروع يتضمن إنشاء شبكة وطنية متكاملة في البلاد، لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجموعة "ميرسك" استعرض في لقائه مع السيسي، مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر.

وكشف البيان أن المشروع سيبدأ باستثمارات تبلغ 15 مليار دولار، لافتاً إلى أنه سيوفر أكثر من مئة ألف فرصة عمل في البلاد.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مصر للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة.

وأفاد بيان الرئاسة المصرية بأن ذلك يأتي في ضوء سلسلة الموانئ الحديثة، التي تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالاضافة إلى الممر الملاحي لقناة "السويس".

ووقعت هيئة قناة "السويس" في آب/أغسطس الماضي اتفاقية، تعاون مع مجموعة "ميرسك" العالمية، تتضمن استثمار 500 مليون دولار لتشغيل رصيف حاويات جديد بالقناة.

ومن المقرر أن تعلن شركة الشحن الدنماركية، التي تمثل سدس إجمالي حركة الحاويات في العالم، على تطوير محطة حاويات قناة "السويس" بشرق بورسعيد.

وستحول الشركة القناة إلى محطة عالمية لمناولة الحاويات بشرق وجنوبي منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافةً لتشغيل المحطة بأحدث الأنظمة والاتصالات المتطورة وتحويلها لمحطة ذكية.