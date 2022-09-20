بدون بطاقة ذكية! خبز السبيل مبادرة خيرية مبتكرة في دبي

أطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة المنضوي تحت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر.. مبادرته الجديدة "خبز السبيل" الهادفة إلى مساندة العائلات والأسر المتعففة وفئة الأيدي العاملة بتوفير الخبز مجاناً في مختلف أوقات اليوم في عدة منافذ معتمدة.

وتتعاون مبادرة "خبز السبيل" في دبي مع مؤسسة "أسواق" لتوفير منافذ توزيع الخبز في عدد من فروعها، وهي فروع المزهر، والورقاء، ومردف، وند الشبا، وند الحمر، والقوز، والبدع.

وتشكل رحلة المستفيدين عملية سهلة وبسيطة، إذ يمكن لأي شخص محتاج أن يضغط على زر "طلب الخبز"، والانتظار قليلاً حتى يجهز الخبز ومن ثم استلامه من الجهاز.